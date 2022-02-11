Эксперт считает, что в нынешнюю Украину Донбассу возвращаться нельзя

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Украина за прошедшие после подписания минских соглашений семь лет превратилась в антироссийское и в значительной степени авторитарное государство, в которое Донбассу возвращаться нельзя. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В ту Украину, которая есть сейчас, Донбасс вернуться не может, потому что Украина за семь лет стала другой, и Донбасс стал другим. Этому возвращению препятствует сложившийся в стране режим с большими элементами авторитарности. Это полный зажим реальной оппозиции, полный зажим оппозиционных СМИ, это аресты, зачастую бессудные, тех, кто выступает против линии Киева", - отметил Жарихин. В таких условиях, по его словам, представителей республик Донбасса будут ждать "фальсифицированные обвинения типа того, что предъявили [главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору] Медведчуку".

По мнению эксперта, в нынешней ситуации единственная возможность как-то урегулировать ситуацию - заморозить ее и дать республикам Донбасса возможность наладить экономическую жизнь. "Для этого необходимо добиться отвода войск, может быть, поставить миротворцев на линию разделения", - считает он. "Если будет прогресс в урегулировании, то в этом направлении. Нынешняя Украина решить проблему на основе минских соглашений не сможет", - полагает Жарихин.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на брифинге в пятницу заявил, что жители Донбасса хотели бы в будущем видеть Украину в Союзном государстве с РФ и Белоруссией. Но, по его словам, такая перспектива будет зависеть от того, "насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий, которые на Украине проросли".