Кулеба: призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о смене ситуации

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призыв главы Белого дома Джо Байдена к гражданам США немедленно покинуть его страну не свидетельствует о радикальной смене ситуации.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации", - сказал Кулеба в пятницу во время онлайн-включения в Facebook из Харькова.

В четверг Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что американцам следует покинуть Украину "сейчас же". Ранее в тот же день Госдепартамент США рекомендовал согражданам немедленно покинуть Украину "в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19". Тем, кто решит остаться на украинской территории, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.