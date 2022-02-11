Страны Балтии попросили у Минска разъяснений в связи с военными учениями

ВИЛЬНЮС, 11 февраля. /ТАСС/. Литва, Латвия и Эстония обратились к Белоруссии с просьбой дать в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о повышении мер доверия в военной сфере разъяснения в связи с российско-белорусскими военными учениями "Союзная решимость - 2022", проходящими на территории Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил литовский МИД.

"Призываем Белоруссию уважать международные обязательства и предоставить информацию о масштабах и характере учений", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.

В среду министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва приглашена наблюдать за завершающей фазой российско-белорусских учений. В связи с учениями Литва 7 февраля повысила уровень боеготовности своих войск. Как отмечал командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти.

Как заявил в среду посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, количество войск и вооружений, участвующих в учениях "Союзная решимость - 2022", не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.