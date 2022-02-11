В Афганистане задержали двоих работавших с ООН журналистов

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), задержаны в Кабуле. Это управление делает все возможное для урегулирования ситуации, говорится в его сообщении, размещенном в пятницу в Twitter.

"Двое журналистов, выполнявших задание УВКБ, а также работающие с ними афганские граждане задержаны в Кабуле", - отметили в управлении, подчеркнув, что сейчас в УВКБ предпринимаются все возможные усилия "для разрешения этой ситуации, в координации с другими [структурами]".

УВКБ не сообщило о каких-либо иных деталях, касающихся этого инцидента.

Между тем афганская газета Hasht e Subh проинформировала, что в Кабуле пропал бывший корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Эндрю Норт, сотрудничающий с ООН в Афганистане. По сведениям издания, в пятницу коллеги Норта сообщили о его задержании вместе с восьмью другими иностранными гражданами. Отмечается, что Миссия ООН по содействию Афганистану ведет переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) об их освобождении. Представители "Талибан" еще не прокомментировали эту ситуацию.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.