Начштаба обороны Британии заявил о готовности выслушать опасения РФ в сфере безопасности

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин на встрече с главой Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Москве готов выслушать опасения России в сфере европейской безопасности. Такое заявление британский военачальник сделал в пятницу в интервью газете The Times в преддверии переговоров с российским коллегой.

"Я уверен, что у нас будет благоразумный разговор на основе уважения обеспокоенностей в сфере безопасности каждой из сторон и признания ответственности [за мир], которую мы несем", - сказал Радакин, который в пятницу прибыл в Москву вместе с главой Минобороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом.