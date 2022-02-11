Пушилин заявил, что положительных сдвигов в работе ОБСЕ в Донбассе не произошло

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе не изменила в лучшую сторону методы своей работы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), чего добивались участники митингов, состоявшихся у их офисов в республиках Донбасса осенью прошлого года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в пятницу на брифинге для прессы.

"Часть требований тех, кто участвовал в митингах у офисов (ОБСЕ в ДНР и ЛНР - прим. ТАСС), - это то, чтобы ОБСЕ исключили двойные стандарты, чтобы они фиксировали каждый обстрел со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), каждое нахождение техники, применение запрещенного вооружения, фиксация украинских беспилотников. И так получается, что сдвигов особых после этих митингов не произошло", - ответил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что не был решен и вопрос об освобождении из плена наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, который был захвачен украинскими силовиками 13 октября.

Протесты у офиса ОБСЕ в ДНР и ЛНР начались в ночь с 17 на 18 сентября и продолжались месяц. Участники демонстраций соорудили палаточные лагеря, они требовали от представителей СММ ОБСЕ способствовать освобождению из украинского плена наблюдателя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. ЛНР и ДНР потребовали от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК, однако этого до сих пор не произошло.