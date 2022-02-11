Верховный суд Швеции не будет рассматривать приговор по делу о шпионаже в пользу России

СТОКГОЛЬМ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Швеции принял решение о том, что не будет пересматривать вердикт Западного апелляционного суда по делу 47-летнего подданного королевства, приговоренного к трем годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Верховный суд написал в своем решении, что рассмотрел предоставленные материалы и что "у него не появилось никаких оснований для предоставления разрешения на подачу апелляции", сообщает в пятницу агентство TT.

Западный апелляционный суд Швеции в середине декабря прошлого года оставил в силе вердикт окружного суда Гётеборга, приговорившего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Приговор за шпионаж, вынесенный в сентябре, стал первым в стране за последние 18 лет. Обвинения прокуратура Швеции предъявила 47-летнему мужчине в феврале 2020 года. Прокурор, в частности, утверждал, что, работая консультантом, мужчина собирал материал о компаниях Volvo Cars и Scania для передачи России.

Осужденный считает, что можно поставить под сомнение справедливость судебного разбирательства. По его мнению, прокурор обосновал утверждение о том, что действия этого человека могли нанести ущерб безопасности Швеции, двумя заключениями экспертов - сотрудников полиции безопасности СЕПО, которая занималась расследованием преступления и беспристрастность которой можно поставить под сомнение. Апелляционный суд отказался разрешить дать иное заключение по поводу нанесенного "ущерба". Защите также не предоставили всех данных о том, что именно является основанием для оценки СЕПО, поскольку некоторая информация является секретной.

Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции безопасности Швеции в феврале 2019 года во время встречи в ресторане с сотрудником российского посольства, который, обладая дипломатическим статусом, смог свободно покинуть это место. По словам прокурора, во время задержания у обвиняемого было изъято около 28 тыс. крон (около $3 тыс.).

Сам он является владельцем консультационной компании в области информационных технологий и обладателем докторской степени, которую он получил в одном из наиболее известных технических университетов Швеции. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый незаконно переносил данные из рабочих компьютеров в свои собственные, а затем - на USB-носители. По утверждению прокурора, эти действия имеют состав преступления и могут представлять угрозу национальной безопасности.

Осужденный работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. По версии следствия, он передавал информацию об этих двух компаниях российскому дипломату. Мужчина отрицал свою вину, по его словам, деньги, которые он получил от дипломата, были присланы его родственниками в Казахстане, которые хотели поддержать его и его семью финансово, когда им было тяжело. Услугами дипломата он воспользовался, чтобы избежать дорогостоящих международных банковских переводов.