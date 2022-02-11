МИД ДНР: Киеву придется выполнять минские соглашения или официально от них отказаться

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Спекуляции, к которым прибегает Киев на различных площадках, не помогут ему избежать необходимости выполнять минские соглашения, в противном случае властям Украины придется официально отказаться от них, что повлечет серьезные последствия. Об этом заявила в пятницу полпред Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

"Спекуляции украинских чиновников как в медиапространстве, так и на переговорной площадке не приведут ни к какому выгодному для них сценарию: минские договоренности придется либо выполнить в полной мере и в прямом согласовании с республиками на площадке Контактной группы, либо же официально от них отказаться, что повлечет соответствующие международные санкции для украинского государства", - говорится в заявлении Никоноровой, размещенном в телеграм-канале МИД ДНР.

Она отметила, что Киев не стремится мирно решить конфликт, а только старается любыми способами представить Россию его стороной и затянуть урегулирование. По словам Никоноровой, создается впечатление, что, называя Россию из раза в раз стороной конфликта, Киев верит в мантру "чем чаще это повторять, тем быстрее оно сбудется". "Глава украинского МИД заявляет, что якобы непримиримость Российской Федерации в том, что переговоры необходимо вести именно с представителями республик Донбасса, а не с Россией, мешает продвинуться в урегулировании конфликта, хотя по факту дело обстоит как раз наоборот", - пояснила она.

"Минские переговоры не только не продвигаются к конструктивному результату, но в последнее время еще и находятся в стагнации именно из-за недостоверной и нелепой позиции украинских представителей, которые откровенно игнорируют пункты 4, 9, 11, 12 Комплекса мер. А ведь в этих пунктах прямо предписывается, что для урегулирования необходим диалог по вопросам этого самого урегулирования, который должен осуществляться "в консультациях и по согласованию" с представителями Донбасса в рамках Контактной группы", - подчеркнула глава МИД ДНР.

Отказ Киева от диалога с Донбассом

Накануне состоявшейся 10 февраля встречи советников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) Кулеба заявил, что позиция Киева остается неизменной - он не пойдет на прямой диалог с Донбассом. Он также выступил с утверждением, что разблокирование работы Контактной группы по урегулированию в Донбассе якобы "зависит от политической воли РФ".

Киев настойчиво называет Россию стороной конфликта в Донбассе, подобные высказывания допускают и ряд западных политиков. При этом в Москве неоднократно заявляли о том, что этот конфликт является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

В основе мирного урегулирования в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.