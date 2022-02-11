Власти Приднестровья выразили озабоченность поставками американского оружия в Молдавию

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья обеспокоены поставками американского оружия в Молдавию, которые провоцируют напряженность между двумя берегами Днестра. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в ходе прошедшей в пятницу видеоконференции с временной поверенной в делах США в Кишиневе Лорой Руби.

"Игнатьев выразил озабоченность Приднестровья поставками американского вооружения в Республику Молдова в условиях неурегулированного молдо-приднестровского конфликта. Это противоречит декларируемому нейтральному статусу соседнего государства и провоцирует напряженность", - говорится в сообщении на сайте МИД Приднестровья. В беседе с американским дипломатом была подтверждена значимость и эффективность миротворческой операции на Днестре с участием российских, молдавских и приднестровских "голубых касок". Игнатьев отметил, что власти Приднестровья выступают исключительно за мир, транспарентность и безопасность и готовы к диалогу на всех уровнях.

В сентябре прошлого года США поставили в Молдавию партию военной техники на сумму 5 млн долларов, американские военные также принимают участие в учениях, которые молдавская армия проводит на полигоне Бульбоака вблизи Приднестровья.