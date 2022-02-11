Кулеба: требование прямых переговоров с Донбассом стало главным противоречием в Берлине

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Позиция о необходимости прямых переговоров Киева с республиками Донбасса послужила ключевым противоречием, из-за которого политсоветникам лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) не удалось согласовать совместный документ на переговорах в Берлине. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Харькове, выступление которого транслировалось на странице ведомства в Facebook.

"Ключевым вопросом был прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС). Этот вопрос очень хорошо всем известен. Россия настаивает на прямом диалоге с Донецкой и Луганской народными республиками. Если Украина на это пойдет, то статус России из стороны конфликта изменится на статус посредника конфликта. Именно поэтому мы на это не идем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая из тем в ходе встречи стала главным препятствием, из-за которого не удалось согласовать совместный документ.

В четверг в Берлине прошли продолжавшиеся в течение девяти часов переговоры политсоветников "нормандской четверки", по итогам которых не удалось согласовать совместный документ. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал ситуацию в украинском урегулировании патовой. По его словам, от представителя Киева не удалось добиться согласия на прямой диалог с республиками Донбасса о будущем статусе региона в составе постконфликтной Украины. При этом в ходе обсуждения проекта совместного коммюнике украинская сторона наотрез отказалась даже цитировать минские соглашения, отметил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования. О необходимости прямого диалога Киева с республиками Донбасса говорится в трех пунктах минских соглашений, в частности отмечается, что "вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках контактной группы".

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.