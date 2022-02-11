{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецслужбы Норвегии выступили с утверждением об угрозе от разведок РФ и Китая в 2022 году

В частности, по их мнению, можно ожидать операций с компьютерными сетями, целью будут учреждения, имеющие отношение к обороне, готовности к чрезвычайным ситуациям, развитию технологий

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) утверждает, что в 2022 году деятельность разведывательных служб России и Китая будет представлять для Норвегии наибольшую угрозу. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе PST с оценками угроз в наступившем году.

"На территории Норвегии действуют разведывательные службы нескольких стран. Мы полагаем, что в 2022 году, как и в предыдущие годы, разведки Россия и Китая будут представлять наибольшую угрозу для Норвегии", - утверждается в сообщении.

PST указывает, в частности, что можно ожидать операций с компьютерными сетями, целью будут учреждения, имеющие отношение к обороне, готовности к чрезвычайным ситуациям, развитию технологий.

Кроме того, по мнению PST, норвежский бизнес и промышленность "будут испытывать на себе скрытые попытки совершить [у них] закупки" со стороны заказчиков, связанных с военной модернизацией. Заказчики, считают норвежские спецслужбы, могут иметь отношение к РФ, Китаю, Ирану и Пакистану.

Помимо этого, PST также отмечает, что "до сих пор им удалось обнаружить несколько случаев проведения операций по скоординированному и целенаправленному влиянию" на общественное мнение в стране, но там полагают, что "иностранные разведки могут попытаться оказать влияние на общественное мнение в Норвегии и в 2022 году".

Теги
НорвегияРоссияКитай
Истребители Белоруссии и России отработали на учениях перехват самолета-нарушителя
Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля
Читать полностью