Спецслужбы Норвегии выступили с утверждением об угрозе от разведок РФ и Китая в 2022 году

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) утверждает, что в 2022 году деятельность разведывательных служб России и Китая будет представлять для Норвегии наибольшую угрозу. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе PST с оценками угроз в наступившем году.

"На территории Норвегии действуют разведывательные службы нескольких стран. Мы полагаем, что в 2022 году, как и в предыдущие годы, разведки Россия и Китая будут представлять наибольшую угрозу для Норвегии", - утверждается в сообщении.

PST указывает, в частности, что можно ожидать операций с компьютерными сетями, целью будут учреждения, имеющие отношение к обороне, готовности к чрезвычайным ситуациям, развитию технологий.

Кроме того, по мнению PST, норвежский бизнес и промышленность "будут испытывать на себе скрытые попытки совершить [у них] закупки" со стороны заказчиков, связанных с военной модернизацией. Заказчики, считают норвежские спецслужбы, могут иметь отношение к РФ, Китаю, Ирану и Пакистану.

Помимо этого, PST также отмечает, что "до сих пор им удалось обнаружить несколько случаев проведения операций по скоординированному и целенаправленному влиянию" на общественное мнение в стране, но там полагают, что "иностранные разведки могут попытаться оказать влияние на общественное мнение в Норвегии и в 2022 году".