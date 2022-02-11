Истребители Белоруссии и России отработали на учениях перехват самолета-нарушителя

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Совместные полеты белорусских Су-30СМ и российских Су-35С в рамках учений "Союзная решимость - 2022" состоялись в пятницу под Барановичами (Брестская область), в ходе которых летчики отработали несколько элементов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"В воздухе летчики отработали несколько элементов - перехват самолета-нарушителя и ведение воздушного боя", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.