Советники "нормандского формата" планируют встретиться после заседания контактной группы

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Политсоветники лидеров "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) планируют провести новую встречу по урегулированию кризиса вокруг Украины после очередного заседания трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Политсоветники лидеров "нормандского формата" планируют встретиться после следующего заседания трехсторонней контактной группы, которое должно состоятся через две недели", - сказал представитель МИД.