Контракт на новые самолеты ДРЛОиУ для ВВС США могут заключить в 2023 году

ТАСС, 11 февраля. Контракт на закупку для Военно-воздушных сил (ВВС) США самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), призванных заменить парк устаревающих E-3G Sentry, может быть заключен в 2023 финансовом году. Об этом сообщает американский еженедельник Defense News со ссылкой на опубликованный ВВС 8 февраля запрос на информацию (RFI) в рамках данной программы.

Согласно документу, командование ВВС в течение 30 дней ждет от потенциальных подрядчиков предложений по возможной поставке не менее двух опытных образцов самолетов, предназначенных для замены действующих платформ ДРЛОиУ, оснащенных системой AWACS (Airborne Warning and Control System). Приобрести их планируется в течение пяти лет с момента сделки, заключение которой ожидается в 2023 году. В нее также будет входить поставка оборудования для наземного сопровождения и соответствующих тренажеров, пишет еженедельник.

При этом в ВВС отметили, что RFI опубликован ими исключительно в целях планирования своей работы и не является обещанием того, что за ним последует запрос на предложения (RFP). Однако, по словам командования, таким образом ВВС увидят полную картину относительно сроков и возможных требований по замене E-3, с которыми придется иметь дело в будущем.

Самолеты AWACS, разработанные еще в 1970-е годы, представляют собой сильно измененную версию гражданского Boeing 707 с характерным девятиметровым вращающимся куполом РЛС, установленным на фюзеляже. В функции самолета входит команда и управление, наблюдение, разведка и сбор данных (НРСИ), а радиус действия его бортовой РЛС превышает 400 км.

За последние десятилетия такие самолеты были задействованы американскими ВВС в нескольких конфликтах. В их числе войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Помимо прочего, E-3 AWACS применялись при устранении последствий от ураганов "Рита" и "Катрина" в качестве средств координирования спасательных работ, проводимых военными и гражданскими.

В настоящий момент на вооружении ВВС США находится 31 самолет Е-3, средний возраст которых составляет 43 года. По словам представителей этого вида ВС, поддерживать их в рабочем состоянии становится все сложнее. По данным статистики, только за 2021 год количество боеспособных самолетов AWACS снизилось на 10%: с 70,7% в 2020-м до 60,7% в 2021-м. То же касается модификаций E-3B: из 65,8% самолетов, боеспособных в 2020 году, к концу 2021-го осталось лишь 55,8%. Эти факты и побудили командование предпринять меры, направленные на скорейшую замену данного парка.

От компаний, которые откликнутся на RFI, ожидают, что они смогут обосновать, каким образом предлагаемые ими на замену самолеты могли бы выполнять все те разноплановые задачи, что и нынешние платформы AWACS. Для этого, как сказано в документе, они должны быть оснащены в том числе РЛС индикации движущихся целей (Airborne Moving Target Indication radar), способной выполнять круговое наблюдение с одновременным наведением на цели и обработкой данных по ним в режиме реального времени.

Также пожелания американских ВВС к новым самолетам ДРЛОиУ включают систему распознавания "свой-чужой", возможность вести радиолокационное наблюдение за морским пространством, а также способность одновременно выполнять по меньшей мере шесть видов задач по управлению боевыми действиями. В их числе контроль воздушного пространства, непосредственная поддержка с воздуха, подавление систем ПВО противника, воздушная дозаправка и боевые поисково-спасательные операции.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на замену американских самолетов ДРЛОиУ эксперты считают Е-7 Wedgetail, созданный Boeing на базе авиалайнера "737" и развернутого на вооружении ВВС Австралии. Год назад командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами США генерал Кеннет Уилсбах заявил журналистам, что хотел бы, чтобы ВВС не медлили и как можно скорее приобрели самолеты типа Wedgetail на замену Е-3, которые, по его словам, "все труднее и труднее поднимать в воздух".

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун занял по этому вопросу более сдержанную позицию. "Нам придется что-то с этим сделать, - сказал он в интервью 4 февраля. - Пока не знаю, что именно, но нужно действительно посмотреть, какие у нас есть возможные варианты. Wedgetail, как мне кажется, мог бы быть одним из них, но не единственным".

В октябре 2021 года командование Военно-воздушных сил США объявило о намерении заключить с компанией Boeing контракт на внеконкурсной основе для изучения возможности принятия на вооружение самолетов Wedgetail и того, какую работу потребуется провести, чтобы они отвечали всем требованиям ВВС.