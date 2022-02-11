Украина с марта начнет военную подготовку резервистов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинские власти намерены в марте этого года начать подготовку резервистов в частях территориально обороны, чтобы обучить военному делу 1,5 млн - 2 млн "мотивированных граждан". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, выступая в пятницу на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", - цитирует слова Залужного офис президента Украины Владимира Зеленского в пресс-релизе на своем сайте. По словам Залужного, "в марте могут быть начаты массовые занятия с резервистами и военнообязанными Сил территориальной обороны с привлечением граждан по административно-территориальному принципу", сообщает офис украинского лидера.

"Цель всего этого - чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме", - приводит офис Зеленского слова главкома ВСУ. "Валерий Залужный пояснил, что главной идеей добровольческих формирований территориальных общин является возможность для граждан Украины, имеющих гражданский статус, в добровольном порядке приобщаться к терробороне в пределах своих общин", - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что на сегодняшний день батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях Украины укомплектованы не менее чем на 70% и до конца марта этот показатель будет доведен до 90%.

На Украине 1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны (СТО) стали отдельным родом войск ВСУ. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля 2022 года. Предполагается, что в СТО будут входить как военнослужащие, так и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола и наличия военного опыта. Учения резервистов территориальной обороны будут проходить в свободное от работы время. Украинские власти заявляют, что создание Сил территориальной обороны необходимо для защиты от якобы грозящей стране "российской агрессии".