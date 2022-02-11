{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Уоллес заявил, что Британия не намерена следовать принципу "разделяй и властвуй" с Россией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лондон не намерен в отношениях с Москвой реализовывать принцип "разделяй и властвуй". Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать Россией, о чем заявил президент [РФ Владимир Путин] в своей статье в июле прошлого года, никто в этом не заинтересован", - сказал он.

"Мы хотим прочных отношений с российским народом, с российской экономикой", - добавил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичВеликобританияРоссияУоллес, Бен
Американский авианосец Harry Truman прибыл в порт Сплита
В Минобороны Хорватии отметили, что визит носит рутинный характер
Читать полностью