Уоллес заявил, что Британия не намерена следовать принципу "разделяй и властвуй" с Россией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лондон не намерен в отношениях с Москвой реализовывать принцип "разделяй и властвуй". Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать Россией, о чем заявил президент [РФ Владимир Путин] в своей статье в июле прошлого года, никто в этом не заинтересован", - сказал он.

"Мы хотим прочных отношений с российским народом, с российской экономикой", - добавил министр.