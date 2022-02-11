США пообещали наращивать поставки вооружения на Украину

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные Штаты отправили на Украину уже 15 авиарейсов с военной помощью и поставки будут продолжены.

"Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для Вооруженных сил Украины, одобренной президентом [Джо] Байденом", - отметило в пятницу посольство в Facebook.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что "общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1 300 тонн".

Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.