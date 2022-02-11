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Совбез Украины в закрытом режиме рассмотрел вопросы обеспечения безопасности страны

Совбез Украины в закрытом режиме рассмотрел вопросы обеспечения безопасности страны от внутренних и внешних угроз - секретарь.

Совбез Украины в закрытом режиме рассмотрел вопрос военной помощи от партнеров, страна приняла 25 самолетов с грузом в последнее время - секретарь.

Украина намерена увеличить число граждан, задействованных в обеспечении территориальной обороны, до 2 млн - секретарь Совбеза.

Совбез Украины рассмотрел вопрос об учениях России в Белоруссии, а также в акватории Черного моря - секретарь.

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