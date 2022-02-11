МИД Южной Кореи создал рабочую группу из-за ситуации вокруг Украины

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Корея создало рабочую группу под руководством второго заместителя министра для мониторинга ситуации на Украине. Соответствующее сообщение в пятницу опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство в рамках подготовки к сценарию со стремительным ухудшением ситуации вокруг Украины создало рабочую группу под руководством второго заместителя министра иностранных дел. Планируется, что данная группа займется разработкой мер реагирования, в том числе мероприятий по минимизации [возможного] ущерба деятельности наших компаний и по эвакуации и отъезду наших сограждан, которые находятся на Украине", - сказано в сообщении.

Ранее МИД Южной Кореи информировал, что власти страны решили запретить своим гражданам поездки на Украину с 13 февраля и предписали им покинуть территорию этой европейской страны. Там находятся около 340 граждан Республики Корея, включая сотрудников посольства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.