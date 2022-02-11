Макрон призвал сограждан к спокойствию на фоне протестов против санитарных ограничений

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает преждевременным полный отказ от санитарных ограничений и призывает сограждан к спокойствию на фоне запланированных на субботу новых акций протеста против антиковидных мер правительства. Об этом он заявил в интервью газете Ouest-France, опубликованном в пятницу вечером.

"Мы все устали от того, что переживаем вместе уже два года. Мы видим сильную моральную усталость, особенно среди молодых и самых молодых. Иногда эта усталость выливается в злость - я ее понимаю и уважаю. Но я призываю к большему спокойствию. Озвучиваемые требования вполне справедливы, и мы всегда сохраняли право на манифестации, демократический плюрализм, парламентские дебаты во время этого периода. Но нам нужно согласие, больше коллективной доброжелательности", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможных вспышках насилия в ходе протестов и идущих на Париж и Брюссель так называемых колоннах свободы.

Глава государства отметил, что волна заболеваемости штаммом "омикрон" идет на спад и власти сняли часть ограничений, в том числе на ношение масок в закрытых помещениях, где требуется санитарный пропуск. Макрон также подтвердил, что 16 февраля будут упразднены ограничения для баров и откроются ночные клубы. Однако, по его словам, нет гарантий, что не появится новый штамм, поэтому - пока в больницах сохраняется сложная ситуация - власти сохранят ограничения, связанные с вакцинным пропуском.

"Колонны свободы"

Несколько автоколонн из разных регионов Франции движутся в направлении Парижа, чтобы принять участие в акциях протеста против санитарных ограничений. Ожидается, что они прибудут в столицу к вечеру пятницы или в субботу. Акция получила название "колонны свободы" по аналогии с протестами дальнобойщиков в Канаде.

Префектура полиции Парижа выпустила распоряжение о запрете подобных демонстраций с 11 по 14 февраля и пригрозила участникам крупными штрафами и тюремными сроками, если они решат блокировать дороги в Париже. В пятницу вечером префектура полиции сообщила, что Административный суд Парижа отклонил жалобу, поданную против решения префектуры, и подтвердил запрет на манифестации с автоколоннами в эти выходные.