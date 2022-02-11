Британское правительство рекомендовало своим подданным покинуть Украину

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны, находящимся на Украине, покинуть страну в связи с угрозой "военных действий". Новые рекомендации были опубликованы в пятницу вечером на сайте Форин оффиса.

"Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским гражданам, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев без промедлений покинуть Украину.

"Наращивание российских сил на границах Украины, отмечаемое с января 2022 года, увеличивает угрозу военных действий. Посольство продолжает работать, однако не будет иметь возможности оказывать индивидуальную консульскую поддержку. Британские граждане должны уезжать, пока остается возможность сделать это коммерческими средствами, - говорится на сайте британского МИД. - <…> Любая военная операция России на Украине существенно отразится на возможности британского посольства в Киеве оказывать консульскую помощь. Британским гражданам не следует рассчитывать на дополнительную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией в подобных обстоятельствах".

Британцам, решившим оставаться на Украине, рекомендуется составить планы эвакуации, озаботиться наличием всех необходимых документов и внимательно следить за развитием ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.