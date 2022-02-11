США сократят численность персонала своего посольства на Украине

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать численность нашего персонала в посольстве в Киеве", - сказал он. "Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее - в течение ближайших 24-48 часов", - добавил Салливан.