Помощник Байдена заявил, что США готовы продолжать переговоры с РФ по безопасности

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Россией и продолжать переговоры по вопросам европейской безопасности. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Если Россия действительно стремится к дипломатическим результатам, <…> мы готовы это делать. Мы представили конкретные предложения, - сказал он. - Мы готовы взаимодействовать и обсуждать принципы и параметры европейской безопасности с европейскими партнерами и Россией".