Глава ДНР допустил вероятность ухудшения ситуации и возникновения потребности в помощи РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация [в Донбассе на линии соприкосновения с Украиной] ухудшается по нарастающей, то есть количество личного состава увеличивается, количество техники, запрещенной Минскими соглашениями, становится больше вдоль линии соприкосновения. <...> Мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации", - сказал он.