CNN: США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. США планируют вывести своих граждан из состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сократить персонал посольства в Киеве и вернуть домой других соотечественников, представляющих различные правительственные учреждения в стране. Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на источники в американской администрации телеканал CNN.

Он утверждает, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что, согласно последним данным разведки США, вторжение России на Украину якобы может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля. Ранее в Вашингтоне предполагали, что оно будет предпринято после 20 января.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.