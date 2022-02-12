Лидеры ЕС и НАТО, а также ряд стран - членов альянса выступили за диалог с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Руководители НАТО, ЕС, а также лидеры ряда стран - членов Североатлантического альянса провели в пятницу переговоры по ситуации на Украине по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которых выступили за диалог с Россией. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении НАТО.

"Лидеры также согласились с важностью продолжения диалога с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что он пригласил Россию и всех других членов Совета Россия - НАТО на дальнейшие встречи для обсуждения [вопроса] европейской безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, отношения России с НАТО, прозрачность и снижение рисков, а также контроль над вооружениями", - отмечается в заявлении. В переговорах приняли участие Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Польша, Румыния.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее дополнительное развертывание оборонительных сил союзниками по НАТО в восточной части альянса.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.