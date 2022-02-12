Премьер Италии поддержал возможные санкции против России, но рассчитывает на диалог

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал "серьезные санкции" в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину, но в то же время рассчитывает на диалог. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского премьера по итогам его встречи в режиме онлайн с лидерами Великобритании, США, Канады, Германии, Польши, Румынии, Франции, Еврокомиссии и НАТО.

"Были проанализированы последние события вокруг Украины. Был представлен общий сценарий и подтверждена необходимость обеспечения твердой позиции сдерживания, поддержания открытого диалога с Москвой, а также выполнения Минских соглашений, - говорится в заявлении. - [Лидеры] подробно рассмотрели санкции, которые будут введены в случае агрессии против территориальной целостности Украины. Драги поддержал целесообразность [введения] серьезных санкций, продолжая надеяться на полезный диалог".

Власти Италии неоднократно указывали на необходимость диалога с Россией по ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.