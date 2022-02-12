Части ВС США пройдут с 15 по 26 февраля из ФРГ в Словакию через Чехию

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Транзит 1 500 военнослужащих и 700 единиц техники ВС США будет осуществлен с 15 по 26 февраля из ФРГ через территорию Чехии в Словакию на учения НАТО Saber Strike 2022. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте чешское министерство обороны.

"Американские подразделения с 15 по 26 февраля будут проезжать [по автодорогам] через Чехию из Германии в Словакию в рамках запланированного учения Saber Strike 2022, - отмечается в сообщении. - В семи автоколоннах проследуют 1 500 военнослужащих с 700 единицами колесной [военной] техники".

Через месяц, во второй половине марта, американские части проследуют по тому же маршруту к местам постоянной дислокации в Германии.

В составе американских колонн, как ранее проинформировали местные СМИ, будет находиться наибольшее число военнослужащих и техники, которые в последние годы совершали транзит через чешскую территорию. График осуществления транзита может быть изменен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в странах Центральной Европы.