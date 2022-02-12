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AFP: Белый дом подтвердил, что разговор президентов РФ и США запланирован на 12 февраля

Телефонный разговор предложила провести Россия, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на субботу, 12 февраля. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник. Мы же предложили в субботу, и они согласились", - приводит агентство слова источника в Белом доме. В свою очередь в распространенном Белым домом официальном графике американского лидера на выходные никаких мероприятий с его участием в настоящий момент не значится.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор 12 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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