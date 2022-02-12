{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минобороны Венесуэлы сообщил о ликвидации девяти боевиков на границе с Колумбией

Военные также арестовали 56 террористов, отметил Владимир Падрино Лопес

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские военные ликвидировали девять членов преступных группировок из Колумбии и задержали еще 56 с начала января. Об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

"В ходе операций, которые мы инициировали в начале января, мы нейтрализовали девять террористов и поймали 56. Они ответят перед законом", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".

По словам министра, убитые и арестованные боевики - члены "колумбийских преступных группировок", которые пытаются захватить новые территории для организации плантаций коки. Он также сообщил, что преступники устанавливают самодельные мины в районах, где они орудуют. По словам министра, на прошлой неделе по вине боевиков погибли восемь жителей одного из населенных пунктов.

Теги
КолумбияВенесуэла
Президент Румынии выступил за усиление позиций НАТО на восточном фланге
Также Клаус Йоханнис выразил твердую поддержку продолжению политико-дипломатического диалога с Россией
Читать полностью