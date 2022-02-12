Глава Минобороны Венесуэлы сообщил о ликвидации девяти боевиков на границе с Колумбией

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские военные ликвидировали девять членов преступных группировок из Колумбии и задержали еще 56 с начала января. Об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

"В ходе операций, которые мы инициировали в начале января, мы нейтрализовали девять террористов и поймали 56. Они ответят перед законом", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".

По словам министра, убитые и арестованные боевики - члены "колумбийских преступных группировок", которые пытаются захватить новые территории для организации плантаций коки. Он также сообщил, что преступники устанавливают самодельные мины в районах, где они орудуют. По словам министра, на прошлой неделе по вине боевиков погибли восемь жителей одного из населенных пунктов.