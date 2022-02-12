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Reuters: Блинкен провел 11 февраля разговор с главой МИД Украины

Блинкен провел в пятницу разговор с главой МИД Украины - Рейтер.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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