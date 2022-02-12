Президент Румынии выступил за усиление позиций НАТО на восточном фланге

БУХАРЕСТ, 12 февраля. /ТАСС/. Наращивание военного присутствия НАТО на восточном фланге укрепляет безопасность альянса в целом. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, который участвовал в пятницу по приглашению президента США Джо Байдена в телефонных консультациях с руководителями НАТО и ЕС и рядом лидеров стран альянса. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте президентской администрации.

"Президент Румынии подчеркнул, что обеспечение укрепленной позиции сдерживания и обороны единым и последовательным образом на всем восточном фланге от Балтийского моря до Черного способствует региональной стабильности, а также безопасности альянса в целом", - отмечается в сообщении.

Президентская администрация указала, что глава румынского государства "выразил твердую поддержку продолжению политико-дипломатического диалога с Россией в поисках решений, которые привели бы к деэскалации ситуации без подрыва фундаментальных принципов альянса и международного права".

"Президент Румынии подчеркнул также важность подготовки и координации между трансатлантическими партнерами в отношении широкого пакета санкций, который будет принят против России, если меры по деэскалации не принесут результатов", - утверждается в сообщении.

В консультациях, которые были посвящены, согласно администрации, "тревожному развитию региональной, европейской и евроатлантической безопасности, вызванному сосредоточением российских сил и техники вблизи Украины и в регионе Черного моря", участвовали также президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.