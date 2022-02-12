Кулеба сообщил, что Боррель подтвердил ему готовность "тяжелых для РФ санкций"

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил текущую ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции.

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудил текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", - написал Кулеба в Twitter.

Он поблагодарил Евросоюз "за жесткую позицию и готовность к решительным действиям". "ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины", - утверждает Кулеба.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.