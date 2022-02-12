В Италии утверждают, что стрельбу по репортерам в Донбассе в 2014 году устроили украинцы

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Итальянские журналисты, подготовившие фильм-расследование о гибели в 2014 году в результате минометного обстрела вблизи Славянска (Донецкая область) итальянского репортера Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова, утверждают, что ответственность за произошедшее лежит на украинских военных. Во второй серии докфильма "Дисциплина молчания", показанной в пятницу вечером в эфире канала Rai News 24 итальянцам удалось взять интервью у депутата Верховный рады, генерал-лейтенанта и героя Украины (звание присвоено в 2014 году) Михаила Забродского, командовавшего 95-й аэромобильной бригадой.

Согласно добытым журналистами сведениям, именно по его приказу был открыт огонь по гражданским. Сам Забродский, чье имя не фигурировало ранее в расследовании гибели Роккелли, предположение о том, что стрельба его подчиненных могла привести к гибели итальянца и его российского коллеги, не подтвердил. Он продолжал настаивать, что стрельба могла вестись откуда угодно. На выводы журналистов указывает вставленная в завершении фильма запись телефонного разговора, в котором представитель депутата упрекает посредника в организации интервью, что его условия соблюдены не были и "итальянцы хотели говорить только об эпизоде под Славянском в духе российской пропаганды".

Версия итальянских журналистов подтверждает выводы итальянского следствия, а также свидетельства единственного выжившего из входивших в группу Роккелли французского фоторепортера Вильяма Рогелона, который получил тогда серьезные ранения. Для итальянской стороны дело о гибели Роккелли остается открытым, хотя высшая судебная инстанция - Кассационный суд - отменила обвинительный приговор первичной инстанции боевику украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву. Он был единственным обвиняемым по этому делу, поскольку находился в рядах украинских военных, выполнявших задачу по блокированию городов Славянск и Краматорск. Они заняли и удерживали важный опорный пункт - гору Карачун, - откуда, как было установлено потом следствием, велся огонь.

Маркив позже был объявлен в розыск в России, ему предъявлены обвинения по уголовному делу об убийстве Миронова и Роккелли, снимавших последствия вооруженного конфликта в Украине. Оба погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года, когда занимались сбором материала о военном конфликте на востоке Украины. Официальный Киев квалифицировал произошедшее как "инцидент военного времени". Защита Маркива возлагала ответственность на ополченцев.