Кулеба и Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и запланированный на понедельник, 14 февраля, визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

"Провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину в понедельник", - написал он в Twitter. Он также добавил, что телефонный звонок был "своевременной возможностью обсудить общие и решительные меры для противодействия угрозам".

Шольц посетит Киев 14 февраля непосредственно перед запланированным на 15 февраля визитом в Москву.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.