Посетившая Женеву делегация талибов призвала оказать гуманитарную помощь афганцам

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Делегация представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ), посетившая Женеву, призвала мировое сообщество оказать помощь населению Афганистана. В заявлении, опубликованном в пятницу на сайте неправительственной организации Geneva Call, она заявила о согласии содействовать гуманитарной деятельности в стране и обеспечивать защиту сотрудников гуманитарных организаций.

В документе из девяти пунктов делегация, возглавляемая Каландаром Ибадом, назначенным талибами министром здравоохранения, обратилась к международному сообществу с призывом "поддержать гуманитарные организации, чтобы помощь поступала в неполитической, беспристрастной и независимой манере, без каких-либо различий". Афганские представители высказались за "транспарентное взаимодействие" в решении вопросов доставки помощи. Они подчеркнули необходимость сохранения границ открытыми и отметили, что ожидают содействия усилиям талибов по "созданию безопасных коридоров" для доставки грузов помощи.

В этой связи афганская делегация заявила о "согласии" содействовать гуманитарной деятельности в Афганистане, "обеспечить защиту гуманитарных работников и [грузов] помощи". Кроме того, она обязалась способствовать "полному уважению и защите лечебных учреждений, транспорта и персонала, включая сотрудников из числа женщин", а также "сотрудничать" в разминировании, "защищать всех афганцев", в том числе путем содействия получению ими образования. Среди других обязательств делегации - продолжение взаимодействия с организацией Geneva Call, по приглашению которой она прибыла в Женеву, "уважение гуманитарных норм", защита окружающей среды и культурного наследия.

Встреча с дипломатами

Как сообщили в пятницу ТАСС в МИД Швейцарии, в четверг с представителями талибов встретились эксперты этого министерства. Швейцарскую делегацию возглавлял посол Рафаэль Нэгели. В ходе "открытых и прямых дискуссий" дипломаты Конфедерации заявили, что ожидают обеспечения доступа нуждающихся афганцев к гуманитарной помощи, соблюдения прав человека, включая права женщин и меньшинств, а также защиты гражданского населения. "Эта встреча не означает легитимизации или признания "Талибана", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, планирует ли Швейцария возобновить работу своего бюро по сотрудничеству в Кабуле, которое приостановило деятельность в прошлом году, в МИД не дали прямого ответа, отметив, что такая возможность "остается вариантом". Решение этого вопроса "будет зависеть от швейцарских действий на месте, политической ситуации в стране и оценки риска в сфере безопасности", констатировали в дипломатическом ведомстве

Ранее на этой неделе руководство Geneva Call заявило, что поддерживает контакты с талибами на протяжении нескольких лет "по сугубо гуманитарной тематике" и цель состоит в "продвижении соблюдения гуманитарного права в Афганистане".

По данным швейцарской телекомпании RTS, представители талибов прибыли в Швейцарию 6 февраля и их делегация насчитывает около 10 человек.

После объявления Вашингтоном весной прошлого года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы боевики радикального движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа они без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. Западным государствам пришлось в срочном порядке эвакуировать своих граждан.