Тимошенко заявила, что Запад пытается заставить Киев выполнять минские соглашения

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Запад, нагнетая ситуацию вокруг якобы возможного вторжения РФ на Украину, пытается принудить Киев к выполнению минских соглашений. Такое мнение выразила лидер фракции Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"За последнее время я провела десятки встреч с людьми, которые считаются военными экспертами, которые точно знают, что происходит, и могут сказать свое мнение, которое, по моему мнению, является адекватным. Их общее мнение, если не политизировать процесс, что очень маловероятна полномасштабная война России против Украины сегодня", - сказала она в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась в YouTube в ночь на субботу.

Тимошенко выразила мнение, что эскалация ситуации вокруг Украины связана с попыткой заставить Киев выполнить "Минск-2". "Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главная цель - принудить Украину немедленно выполнять минские соглашения, которые по сути своей абсолютно равноценны сегодня утрате независимости Украины через военное решение или политическим путем", - отметила она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

С 9 января на востоке Украины отмечен рост напряженности, республики Донбасса сообщают, что украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.