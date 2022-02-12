Блинкен с индийским коллегой обсудили укрепление сотрудничества двух стран

ТАСС, 12 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в австралийском Мельбурне, стороны обсудили укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента в пятницу.

"Госсекретарь Блинкен и министр Джайшанкар обсудили усилия по укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе посредством Quad (четырехстороннего диалога по безопасности - прим. ТАСС)", - сообщается в заявлении.

В тексте указано, что госсекретарь США и министр иностранных дел Индии обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, дипломатические усилия в рамках ответа на "российскую агрессию", ситуацию в Афганистане, возвращение Мьянмы к демократическим процессам и другие темы. Дипломаты также отметили важность сотрудничества двух стран для поддержания безопасности в регионе.