Reuters: рекомендация США покинуть Украину касается и входящих в миссию ОБСЕ американцев

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Адресованная соотечественникам рекомендация Госдепартамента немедленно покинуть Украину относится и к гражданам США, работающим в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в вашингтонской администрации проинформировал, что США планируют вывести своих граждан из состава мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сократить персонал посольства в Киеве и вернуть домой других соотечественников, представляющих различные правительственные учреждения в стране.

Госдепартамент в четверг рекомендовал согражданам в связи с "возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19" немедленно покинуть Украину, используя коммерческий или частный транспорт. Тем, кто решит остаться на украинской территории, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями" в случае обострения ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключал вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.