Глава МИД Новой Зеландии призвала граждан страны немедленно покинуть Украину

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии призывает граждан страны немедленно покинуть Украину в связи со складывающейся вокруг нее ситуацией. Об этом в субботу сообщила глава новозеландского МИД Нанаия Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

"На фоне возрастающей напряженности в отношениях между Россией и Украиной правительство Новой Зеландии рекомендует новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно уехать. Ситуация может измениться в кратчайшие сроки, и новозеландцам не следует полагаться на эвакуацию в этих обстоятельствах", - сказала она. Махута при этом подчеркнула, что у Новой Зеландии нет дипломатического представительства на Украине, поэтому возможности правительства предоставлять консульскую помощь новозеландцам в этой стране очень ограничены.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.