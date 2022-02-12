AP: США хотят открыть посольство на Соломоновых Островах в свете активности КНР в регионе

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американская администрация намерена спустя почти 30 лет вновь открыть посольство на Соломоновых Островах для укрепления там своего влияния, пока инициативу в данном вопросе не перехватил Китай. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, Госдепартамент направил уведомление с письменным обоснованием подобного решения в Конгресс. "Соединенные Штаты стратегически заинтересованы в усилении своего политического, экономического и торгового сотрудничества с Соломоновыми Островами, крупнейшей страной Океании, где нет посольства США", - приводит агентство выдержку из документа.

Помимо этого, в уведомлении утверждается, что американская сторона рискует утратить связи с Соломоновыми Островами, так как Китай "агрессивно пытается вступать в контакт" с местными политиками и предпринимателями.

Внешнеполитическое ведомство США не будет сразу строить посольство, а возьмет в аренду здание в столице страны, Хониаре. В состав дипмиссии поначалу войдут два американских сотрудника и порядка пяти местных работников.

Как отмечает AP, посольство было закрыто в 1993 году, проработав лишь пять лет. С того времени за выстраивание отношений США с островным государством отвечали дипломаты, базирующиеся в Папуа - Новой Гвинее.