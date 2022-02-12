Посольство КНР на Украине призвало граждан Китая следить за ситуацией в стране

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Киеве призвало находящихся на Украине граждан Китая следить за развитием ситуации в стране и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

"<...> Напряженная ситуация между Украиной и Россией привлекла внимание многих сторон, появились разные версии, которые противоречат друг другу", - отмечает диппредставительство.

"Посольство КНР на Украине напоминает находящимся там гражданам Китая о необходимости обеспечения мер по защите от эпидемии, особенно не следует ослаблять меры по обеспечению здоровья несовершеннолетних. При нахождении в самолете не следует снимать макси. Кроме того, необходимо пристально следить за изменениями ситуации на Украине", - сказано в заявлении.

В сообщении также указаны номера телефонов посольства и центра оказания помощи консульского департамента МИД КНР на случай возникновения экстренных ситуаций.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.