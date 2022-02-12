Блинкен выразил готовность к диалогу с РФ о выходе из кризиса только при деэскалации

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. США видят тревожные признаки на российско-украинской границе и готовы к диалогу с Россией, но только в контексте деэскалации. Такое заявление сделал в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступавший по итогам онлайн-конференции с участием лидеров тихоокеанских островных государств, прошедшей в Республике Фиджи.

"Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки эскалации <...> у границ Украины. Если Россия действительно заинтересована в разрешении этого кризиса, созданного ею самой, посредством дипломатии и диалога мы готовы это сделать, но это должно происходить в контексте деэскалации, а до сих пор мы видели только эскалацию со стороны Москвы", - утверждал Блинкен.

Американский дипломат еще раз отметил, что Вашингтон и его союзники "быстро введут жесткие и масштабные санкции против России, если она вторгнется на Украину", что, по его версии, может случиться "в любое время". Он также сообщил, что в субботу вечером планирует провести телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США находится в Республике Фиджи с первым за 37 лет визитом. Основными пунктами в его повестке были последствия глобального потепления и борьба с климатическим кризисом, поддержка и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.