Британский посол сообщила, что остается в Киеве и продолжает работу

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве и что группа сотрудников диппредставительства продолжит работу несмотря на то, что британский МИД в пятницу рекомендовал подданным страны покинуть Украину в связи с угрозой "военных действий".

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой, - написала она на своей странице в Twitter. - Посольство продолжает работу".

МИД Великобритании в пятницу рекомендовал гражданам страны, находящимся на Украине, покинуть страну в связи с угрозой "военных действий". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу о дальнейшем сокращении численности персонала американского посольства на Украине и призвал всех американцев немедленно покинуть эту страну. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты готовятся эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.