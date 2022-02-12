Глава представительства ЕС на Украине сообщил, что остается в Киеве

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава представительства ЕС на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил, что остается в Киеве, несмотря на сообщения о том, что Евросоюз эвакуирует часть своих дипломатов из страны.

"Я повторяю: я остаюсь на Украине", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Глава представительства ЕС уточнил, что сделал эту запись в ответ на недостоверные новости, которые распространяются в медиапространстве Украины. Какие именно недостоверные сообщения он имел в виду, дипломат не уточнил.

Американская газета Politico сообщила в пятницу со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, что Евросоюз разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства на Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну. При этом, по данным источников Politico, Маасикас во внутреннем письме призвал всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть Украину как можно скорее.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.