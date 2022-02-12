Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий военное сотрудничество с Баку

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий возможность взаимодействия Анкары и Баку в военной сфере. Соответствующий указ распространен в субботу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Ранее документ, содержащий так называемую Шушинскую декларацию о союзнических отношениях двух государств, был принят турецким парламентом.

Кроме того, 1 февраля парламент Азербайджана утвердил эту декларацию. Документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Тайипом Эрдоганом в городе Шуша в Карабахе.

Декларация предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств по отношению к независимости, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон договора. "После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил", - говорится в декларации.

Один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации своих вооруженных сил в соответствии с современными требованиями. Это предполагает обмен личным составом и проведение совместных учений. При этом в документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.