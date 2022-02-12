Власти Кувейта призвали подданных эмирата покинуть территорию Украины

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Руководство Кувейта призывает подданных эмирата покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну, исходя из соображений безопасности. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в "Твиттере" на странице кувейтского внешнеполитического ведомства.

"МИД Государства Кувейт призывает подданных, планирующих поездки на Украину, отложить их до более подходящего времени. Помимо этого, министерство призывает подданных, которые находятся в этой стране, покинуть ее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивается в тексте.

Ранее ряд государств, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.