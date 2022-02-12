МИД Швеции не призывает граждан страны покинуть Украину, но рекомендует готовиться к этому

СТОКГОЛЬМ, 12 февраля. /ТАСС/. Швеция пока не собирается эвакуировать своих граждан с Украины, но призывает их готовиться срочно покинуть страну при необходимости. По оценкам шведского посольства на Украине, сейчас на территории этой страны находятся от 200 до 300 подданных королевства, сообщает в субботу МИД страны.

"МИД очень внимательно следит за развитием ситуации. Мы находимся в тесном контакте с другими странами ЕС и Скандинавии и постоянно готовы к пересмотру действующих рекомендаций в отношении поездок. С 25 января 2022 МИД советует воздержаться от любых не связанных с необходимостью посещений Украины", - цитирует внешнеполитическое ведомство телеканал SVT.

МИД ссылается на то, что "неопределенность в отношении дальнейшего развития [напряженности вокруг Украины] велика, а ситуация с безопасностью может быстро измениться". "Поэтому шведам на Украине следует быть готовыми к срочному изменению планов и проверить свои возможности выехать из страны, а также проездные документы и условия страховки", - поясняет министерство.

Ранее некоторые государства, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.