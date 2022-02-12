Посольство Грузии на Украине перешло на чрезвычайный режим работы

ТБИЛИСИ, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе и Донецке перешли на чрезвычайный режим работы в связи с ситуацией, которая складывается на Украине. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении МИД республики.

"С учетом возможной эскалации ситуации на Украине посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в городах Одесса и Донецк (с резиденцией в Киеве) перешли на чрезвычайный режим работы", - сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что для граждан Грузии, находящихся на территории Украины, действует горячая линия. Тбилиси также призывает своих граждан находиться на связи с посольством. "Исходя из создавшейся ситуации, мы призываем граждан Грузии оставаться на связи с посольством Грузии как для получения оперативной информации, так и для логистической и информационной поддержки в случае принятия решения покинуть территорию Украины", - добавили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее некоторые государства, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.