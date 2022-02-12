Оппозиция Украины критикует планы конкордата с Ватиканом как ущемление прав православных

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским продолжает усиливать раскол между религиозными конфессиями в стране и ущемлять права православных верующих. Об этом заявила в субботу партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя сообщения СМИ о подготовке проекта масштабного соглашения (конкордата) между Украиной и Римско-католической церковью, которое должно быть рассмотрено в этом году в ходе государственного визита Зеленского в Ватикан.

"Власть Зеленского усиливает межконфессиональный раскол в Украине", - заявляет ОПЗЖ по поводу сообщений о подготовке конкордата. "В результате подписания этого документа официальный Киев обеспечит католической церкви привилегированные условия по сравнению с другими конфессиями, действующими в Украине, поскольку государство возьмет на себя дополнительные обязательства, при этом не закрепив такие же в отношении других церквей", - считает партия.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против подписания Украиной такого документа", - отмечается в заявлении. По мнению ОПЗЖ, это усилит напряжение в обществе, поставив в неравные условия верующих украинцев и действующие в стране церкви. ОПЗЖ полагает, что возможное заключение конкордата между Украиной и Ватиканом будет означать очередное ущемление прав представителей наиболее многочисленной конфессии в Украине православия путем создания особых, привилегированных условий для других церквей и религиозных организаций. Партия добавляет, что подобное ущемление прав православных имело место в процессе создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) в соответствии с томосом (указом) Константинопольского патриарха Варфоломея при содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Если Украина возьмет на себя дополнительные обязательства перед католической церковью, это неизбежно приведет к усилению межконфессионального раскола в стране", - считает ОПЗЖ. Партия назвала "верхом цинизма" предоставление гарантий неприкосновенности имущества католической церкви в условиях угроз и непрекращающихся попыток отобрать святыни и помещения для богослужений у УПЦ со стороны структур неканонической ПЦУ.

Партия напоминает, что Украина является светским государством и что, согласно конституции страны, власти должны защищать права всех религиозных организаций и вероисповеданий, которые равны перед законом. Конституция Украины запрещает установление преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других, подчеркивает партия. "Пытаясь вести подковерные игры с Ватиканом и таким образом заручиться поддержкой Запада, власть Зеленского в очередной раз демонстрирует собственное невежество, недальновидность и наплевательское отношение к правам и чувствам верующих в Украине", - говорится в заявлении ОПЗЖ.